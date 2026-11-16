Цена нефти на Brent составила $95,38 за баррель

Нефть незначительно подешевела на фоне ожиданий избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $95,38 за баррель, что на 0,48% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,2%, до $88,38 за баррель.

По итогам минувшей недели оба контракта снизились в цене на 2,5%.

Снижение цен на нефть сдерживается сохраняющимися рисками для судоходства в Ормузском проливе.

Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).