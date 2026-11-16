Цена нефти на Brent составила $95,38 за баррель
- 16 ноября, 2026
- 09:54
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Нефть незначительно подешевела на фоне ожиданий избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $95,38 за баррель, что на 0,48% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,2%, до $88,38 за баррель.
По итогам минувшей недели оба контракта снизились в цене на 2,5%.
Снижение цен на нефть сдерживается сохраняющимися рисками для судоходства в Ормузском проливе.
Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).