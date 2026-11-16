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    На Камчатке за несколько часов произошло три землетрясения

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 09:23
    На Камчатке за несколько часов произошло три землетрясения

    Три землетрясения магнитудой до 4,7 произошли в течение нескольких часов в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Его эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 60,3 км.

    Землетрясение Камчатка
    Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb
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