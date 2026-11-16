На Камчатке за несколько часов произошло три землетрясения

Три землетрясения магнитудой до 4,7 произошли в течение нескольких часов в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Его эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 60,3 км.