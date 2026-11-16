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    Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:32
    Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb

    Kamçatkanın (Rusiya) şərq sahilində, Sakit okeanda bir neçə saat ərzində maqnitudası 4,7-yə qədər olan üç zəlzələ baş verib.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialından bildirilib.

    Onun episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 250 km cənub-şərqdə, ocağı isə 60,3 km dərinlikdə yerləşib.

    Zəlzələ Təbii fəlakət Kamçatka (Rusiya)
    На Камчатке за несколько часов произошло три землетрясения
    44 filmi
    44 filmi

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