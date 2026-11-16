Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb
Region
- 16 noyabr, 2026
- 09:32
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Kamçatkanın (Rusiya) şərq sahilində, Sakit okeanda bir neçə saat ərzində maqnitudası 4,7-yə qədər olan üç zəlzələ baş verib.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialından bildirilib.
Onun episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 250 km cənub-şərqdə, ocağı isə 60,3 km dərinlikdə yerləşib.
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