Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2026)

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,8731 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,0649 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8731

    100 российских рублей

    2,0649

    1 австралийский доллар

    1,1489

    1 белорусский рубль

    0,5682

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1273

    1 чешская крона

    0,0767

    1 китайский юань

    0,2548

    1 датская крона

    0,2506

    1 грузинский лари

    0,6561

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,2453

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1687

    1 швейцарский франк

    2,0259

    1 израильский шекель

    0,5299

    1 канадский доллар

    1,1905

    1 кувейтский динар

    5,4566

    100 казахстанских тенге

    0,3816

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5135

    1 молдавский лей

    0,0939

    1 норвежская крона

    0,1775

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6130

    1 польский злотый

    0,4251

    1 румынский лей

    0,3503

    1 сербский динар

    0,0159

    1 сингапурский доллар

    1,3196

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2902

    1 Турецкая лира

    0,0337

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0653

    1 Новозеландский доллар

    0,9384

    Золото

    6572,4040

    Серебро

    80,5325

    Платина

    2512,3960

    Палладий

    1670,6070
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2026)
    CBA currency exchange rates (16.11.2026)
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