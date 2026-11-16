Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2026)
- 16 ноября, 2026
- 09:21
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,8731 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,0649 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8731
|
100 российских рублей
|
2,0649
|
1 австралийский доллар
|
1,1489
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1273
|
1 чешская крона
|
0,0767
|
1 китайский юань
|
0,2548
|
1 датская крона
|
0,2506
|
1 грузинский лари
|
0,6561
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0181
|
1 британский фунт
|
2,2453
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1687
|
1 швейцарский франк
|
2,0259
|
1 израильский шекель
|
0,5299
|
1 канадский доллар
|
1,1905
|
1 кувейтский динар
|
5,4566
|
100 казахстанских тенге
|
0,3816
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5135
|
1 молдавский лей
|
0,0939
|
1 норвежская крона
|
0,1775
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6130
|
1 польский злотый
|
0,4251
|
1 румынский лей
|
0,3503
|
1 сербский динар
|
0,0159
|
1 сингапурский доллар
|
1,3196
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2902
|
1 Турецкая лира
|
0,0337
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0375
|
100 Японских йен
|
1,0653
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9384
|
Золото
|
6572,4040
|
Серебро
|
80,5325
|
Платина
|
2512,3960
|
Палладий
|
1670,6070