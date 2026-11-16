Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2026)
- 16 noyabr, 2026
- 09:00
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8731 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0649 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8731
|
100 Rusiya rublu
|
2,0649
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1489
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1273
|
1 Çexiya kronu
|
0,0767
|
1 Çin yuanı
|
0,2548
|
1 Danimarka kronu
|
0,2506
|
1 Gürcü larisi
|
0,6561
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0181
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2453
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1687
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0259
|
1 İsrail şekeli
|
0,5299
|
1 Kanada dolları
|
1,1905
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4566
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3816
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5135
|
1 Moldova leyi
|
0,0939
|
1 Norveç kronu
|
0,1775
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6130
|
1 Polşa zlotası
|
0,4251
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3503
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0159
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3196
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2902
|
Türk lirəsi
|
0,0337
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0375
|
Yapon yeni
|
1,0653
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9384
|
Qızıl
|
6572,4040
|
Gümüş
|
80,5325
|
Platin
|
2512,3960
|
Palladium
|
1670,6070