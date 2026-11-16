İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2026)

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8731 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0649 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8731

    100 Rusiya rublu

    2,0649

    1 Avstraliya dolları

    1,1489

    1 Belarus rublu

    0,5682

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1273

    1 Çexiya kronu

    0,0767

    1 Çin yuanı

    0,2548

    1 Danimarka kronu

    0,2506

    1 Gürcü larisi

    0,6561

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0181

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2453

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1687

    1 İsveçrə frankı

    2,0259

    1 İsrail şekeli

    0,5299

    1 Kanada dolları

    1,1905

    1 Küveyt dinarı

    5,4566

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3816

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5135

    1 Moldova leyi

    0,0939

    1 Norveç kronu

    0,1775

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6130

    1 Polşa zlotası

    0,4251

    1 Rumıniya leyi

    0,3503

    1 Serbiya dinarı

    0,0159

    1 Sinqapur dolları

    1,3196

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2902

    Türk lirəsi

    0,0337

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0653

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9384

    Qızıl

    6572,4040

    Gümüş

    80,5325

    Platin

    2512,3960

    Palladium

    1670,6070
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Manatın məzənnəsi Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2026)
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