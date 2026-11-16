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    В Баку автобус насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 09:50
    В Баку автобус насмерть сбил пешехода

    В Баку автобус насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report, водитель автобуса Алияддин Юсифов сбил пешехода Огтая Рзаева на улице Халила Рзы Улутюрка в Низаминском районе Баку.

    От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Смерть пешехода
    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb
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