В Баку автобус насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 09:50
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В Баку автобус насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Report, водитель автобуса Алияддин Юсифов сбил пешехода Огтая Рзаева на улице Халила Рзы Улутюрка в Низаминском районе Баку.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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