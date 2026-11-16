Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 16 noyabr, 2026
- 09:18
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Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Yusifov Əliyəddin Gülümalı oğlu idarə etdiyi avtobus ilə Nizami rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində hərəkətdə olarkən piyada Rzayev Oqtay Əliyusif oğlunu vurub.
Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
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