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    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:18
    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb

    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yusifov Əliyəddin Gülümalı oğlu idarə etdiyi avtobus ilə Nizami rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində hərəkətdə olarkən piyada Rzayev Oqtay Əliyusif oğlunu vurub.

    Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Nizami rayonu Cinayət işi
    В Баку автобус насмерть сбил пешехода
    44 filmi
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