Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матче

    Футбол
    • 16 ноября, 2026
    • 09:26
    Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матче

    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч.

    Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова на выезде встретятся с Андоррой.

    Матч состоится в Энкаме в 22:00 по бакинскому времени.

    Матч обслужит испанский арбитр Хосе Луис Мунуэра.

    Отметим, что 13 ноября сборная Азербайджана по футболу обыграла на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.

    Лига наций УЕФА Айхан Аббасов Андорра
    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Andorra ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan to face Andorra in international friendly today
    44 filmi
    44 filmi

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