Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матче
Футбол
- 16 ноября, 2026
- 09:26
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Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч.
Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова на выезде встретятся с Андоррой.
Матч состоится в Энкаме в 22:00 по бакинскому времени.
Матч обслужит испанский арбитр Хосе Луис Мунуэра.
Отметим, что 13 ноября сборная Азербайджана по футболу обыграла на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.
Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Andorra ilə üz-üzə gələcək
Azerbaijan to face Andorra in international friendly today
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