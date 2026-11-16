Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Andorra ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 09:00
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Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Andorra seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Enkamp şəhərində təşkil olunacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq. Bu, kapitan Emin Mahmudov üçün Azərbaycan yığmasında sonuncu oyun olacaq.
Matçı ispaniyalı FIFA referisi Xose Luis Munuera idarə edəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi noyabrın 13-də UEFA Millətlər Liqası oyununda səfərdə Lixtenşteyni minimal hesabla üstələyib - 1:0.
Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матче
Azerbaijan to face Andorra in international friendly today
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