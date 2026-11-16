İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Andorra ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Andorra ilə üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Andorra seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Enkamp şəhərində təşkil olunacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq. Bu, kapitan Emin Mahmudov üçün Azərbaycan yığmasında sonuncu oyun olacaq.

    Matçı ispaniyalı FIFA referisi Xose Luis Munuera idarə edəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi noyabrın 13-də UEFA Millətlər Liqası oyununda səfərdə Lixtenşteyni minimal hesabla üstələyib - 1:0.

    Ayxan Abbasov Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Сборные Азербайджана и Андорры сыграют в товарищеском матче
    Azerbaijan to face Andorra in international friendly today
    MiniBoss
    MiniBoss

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