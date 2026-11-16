UKMTO: К востоку от йеменского острова Сокотра замечены вооруженные люди на шлюпке
Другие страны
- 16 ноября, 2026
- 09:45
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В 430 морских милях к востоку от острова Сокотра (Йемен) произошел инцидент.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Капитан танкера сообщил, что к нему приблизились, предположительно, судно и
шлюпка. На борту шлюпки были замечены четыре вооруженных человека, а также была видна лестница. Судам рекомендуется проходить этот участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.
Ведется расследование в связи с инцидентом.
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