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    UKMTO: К востоку от йеменского острова Сокотра замечены вооруженные люди на шлюпке

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 09:45
    UKMTO: К востоку от йеменского острова Сокотра замечены вооруженные люди на шлюпке

    В 430 морских милях к востоку от острова Сокотра (Йемен) произошел инцидент.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    "Капитан танкера сообщил, что к нему приблизились, предположительно, судно и

    шлюпка. На борту шлюпки были замечены четыре вооруженных человека, а также была видна лестница. Судам рекомендуется проходить этот участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.

    Ведется расследование в связи с инцидентом.

    Гражданская война в Йемене Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
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