UKMTO: К востоку от йеменского острова Сокотра замечены вооруженные люди на шлюпке

В 430 морских милях к востоку от острова Сокотра (Йемен) произошел инцидент.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера сообщил, что к нему приблизились, предположительно, судно и

шлюпка. На борту шлюпки были замечены четыре вооруженных человека, а также была видна лестница. Судам рекомендуется проходить этот участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.

Ведется расследование в связи с инцидентом.