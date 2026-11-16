Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 10:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку ураганный ветер повалил 32 дерева и сломал ветви еще 36 деревьев.
Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.
Непогода, начавшаяся вечером 15 ноября, продолжалась всю ночь. Сотрудники Бакинского городского объединения озеленительного хозяйства работали в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.
Поваленные деревья и обломившиеся ветви были вывезены с помощью спецтехники, а прилегающие территории расчищены от препятствий для безопасного движения пешеходов и транспорта.
В связи с вероятностью сохранения ветреной погоды специалисты объединения продолжают мониторинг зеленых насаждений столицы.
Последние новости
11:29
В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный секторСоциальная защита
11:23
Замминистра: ИИ изменит форму профессийИКТ
11:20
Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человекСоциальная защита
11:17
Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027гФинансы
11:14
Фото
Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
11:13
Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унциюФинансы
11:07
В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсииДругие страны
11:03
Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтенииФинансы
11:02
В Баку задержан водитель за автохулиганствоПроисшествия