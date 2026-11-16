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    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 10:05
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36

    В Баку ураганный ветер повалил 32 дерева и сломал ветви еще 36 деревьев.

    Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

    Непогода, начавшаяся вечером 15 ноября, продолжалась всю ночь. Сотрудники Бакинского городского объединения озеленительного хозяйства работали в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

    Поваленные деревья и обломившиеся ветви были вывезены с помощью спецтехники, а прилегающие территории расчищены от препятствий для безопасного движения пешеходов и транспорта.

    В связи с вероятностью сохранения ветреной погоды специалисты объединения продолжают мониторинг зеленых насаждений столицы.

    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36
    Неблагоприятные погодные условия Штормовой ветер
    Фото
    Bakıda güclü külək 32 ağacı sındırıb
    44 filmi
    44 filmi

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