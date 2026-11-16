Сильный ветер в Баку повалил 32 дерева и повредил ветви еще 36

В Баку ураганный ветер повалил 32 дерева и сломал ветви еще 36 деревьев.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

Непогода, начавшаяся вечером 15 ноября, продолжалась всю ночь. Сотрудники Бакинского городского объединения озеленительного хозяйства работали в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

Поваленные деревья и обломившиеся ветви были вывезены с помощью спецтехники, а прилегающие территории расчищены от препятствий для безопасного движения пешеходов и транспорта.

В связи с вероятностью сохранения ветреной погоды специалисты объединения продолжают мониторинг зеленых насаждений столицы.