Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Грузия не примет участия в Форуме по расширению ЕС

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 10:11
    Грузия не примет участия в Форуме по расширению ЕС

    Грузия не примет участие в Форуме по расширению Европейского союза (ЕС) и министерской встрече, которые состоятся в Брюсселе 16 ноября.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

    Согласно информации, Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в указанных мероприятиях. Поэтому представитель страны не будет участвовать во встрече.

    В МИД подчеркнули, что Грузия привержена конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом и готова участвовать во встречах на соответствующем уровне, если получит приглашение.

    "Брюссель осведомлен об этой позиции", - говорится в заявлении министерства.

    МИД Грузии Европейский союз (ЕС)
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