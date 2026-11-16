Грузия не примет участия в Форуме по расширению ЕС

Грузия не примет участие в Форуме по расширению Европейского союза (ЕС) и министерской встрече, которые состоятся в Брюсселе 16 ноября.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

Согласно информации, Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в указанных мероприятиях. Поэтому представитель страны не будет участвовать во встрече.

В МИД подчеркнули, что Грузия привержена конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом и готова участвовать во встречах на соответствующем уровне, если получит приглашение.

"Брюссель осведомлен об этой позиции", - говорится в заявлении министерства.