Грузия не примет участия в Форуме по расширению ЕС
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 10:11
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Грузия не примет участие в Форуме по расширению Европейского союза (ЕС) и министерской встрече, которые состоятся в Брюсселе 16 ноября.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.
Согласно информации, Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в указанных мероприятиях. Поэтому представитель страны не будет участвовать во встрече.
В МИД подчеркнули, что Грузия привержена конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом и готова участвовать во встречах на соответствующем уровне, если получит приглашение.
"Брюссель осведомлен об этой позиции", - говорится в заявлении министерства.
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