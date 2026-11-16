İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Gürcüstan Aİ Genişlənmə Forumunda iştirak etməyəcək

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:49
    Gürcüstan Aİ Genişlənmə Forumunda iştirak etməyəcək

    Gürcüstan noyabrın 16-da Brüsseldə keçiriləcək Avropa İttifaqının (Aİ) Genişlənmə Forumu və nazirlərin görüşündə iştirak etməyəcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin açıqlamasına görə, Gürcüstan sözügedən tədbirlərdə iştirak etmək üçün müvafiq səviyyədə dəvət almayıb. Bu səbəbdən ölkənin nümayəndəsi görüşdə iştirak etməyəcək.

    Bununla belə, Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın Avropa İttifaqı ilə konstruktiv əməkdaşlığa sadiq qaldığını və dəvət olunacağı təqdirdə müvafiq səviyyədə görüşlərdə iştirak etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    "Bu mövqe Brüsselə məlumdur", - deyə nazirlikdən bildirilib.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Gürcüstan XİN Gürcüstan
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:56
    AMB 9 ayda Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb
    Maliyyə
    09:56
    Şahdağa 20 sm, Qrızda 14 sm qar yağıb - Faktiki hava
    Ekologiya
    09:49
    Gürcüstan Aİ Genişlənmə Forumunda iştirak etməyəcək
    Region
    09:48
    Foto
    Bakıda güclü külək 32 ağacı sındırıb
    Hadisə
    09:38
    Qazaxıstanda xaricdən toyuq yumurtası idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub
    Region
    09:38
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulur
    Komanda
    09:32
    Kamçatka sahillərində üç zəlzələ qeydə alınıb
    Region
    09:28
    FT: ABŞ, Çin və Rusiya liderlərinin görüşü razılaşdırılmış gündəlik olmadan keçəcək
    Digər ölkələr
    09:21
    "LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti