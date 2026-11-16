ЦБА за 9 мес. перечислил в Гарантийный фонд 586 млн манатов
Финансы
- 16 ноября, 2026
- 10:17
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в январе-сентябре 2026 года перечислил 586 млн манатов в Гарантийный фонд обязательств по государственному долгу и гарантиям.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
По информации, эта сумма составила 94,75% всех поступлений в фонд за отчетный период.
AMB 9 ayda Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb
Central Bank of Azerbaijan transfers $344.71M to Guarantee Fund
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