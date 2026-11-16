ЦБА за 9 мес. перечислил в Гарантийный фонд 586 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в январе-сентябре 2026 года перечислил 586 млн манатов в Гарантийный фонд обязательств по государственному долгу и гарантиям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По информации, эта сумма составила 94,75% всех поступлений в фонд за отчетный период.