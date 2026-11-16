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    ЦБА за 9 мес. перечислил в Гарантийный фонд 586 млн манатов

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 10:17
    ЦБА за 9 мес. перечислил в Гарантийный фонд 586 млн манатов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в январе-сентябре 2026 года перечислил 586 млн манатов в Гарантийный фонд обязательств по государственному долгу и гарантиям.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    По информации, эта сумма составила 94,75% всех поступлений в фонд за отчетный период.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Гарантийный фонд
    AMB 9 ayda Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb
    Central Bank of Azerbaijan transfers $344.71M to Guarantee Fund
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