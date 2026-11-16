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    AMB 9 ayda Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:56
    AMB 9 ayda Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna 586 milyon manat vəsait köçürüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumdan daxilolmalar Təminat Fonduna 9 aylıq daxilolmaların 94,75 %-ni təşkil edib.

    İlin əvvəlində 164,2 milyon manat vəsaiti olan Fondun qalığı bu il oktyabrın 1-nə 469,3 milyon manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Təminat Fondu
    ЦБА за 9 мес. перечислил в Гарантийный фонд 586 млн манатов
    Central Bank of Azerbaijan transfers $344.71M to Guarantee Fund
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