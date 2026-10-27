Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
- 27 oktyabr, 2026
- 03:54
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Suriyanın Sərhəd və Gömrük Baş İdarəsi İordaniya ilə sərhəddəki "Nasib" nəzarət-keçid məntəqəsindən sərnişin və yük daşımalarını dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, idarə bu barədə "X" sosial şəbəkəsində açıqlamasında bildirib.
"Deraa əyalətindəki vəziyyətlə əlaqədar olaraq sərhəd keçid məntəqəsinin müvəqqəti bağlandığını elan edirik. Səyahətçilərin və sərhəd rəsmilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər iki istiqamətdə sərnişin və kommersiya daşımaları dayandırılıb", - açıqlamada deyilir.
Daha əvvəl İordaniya Ordusu oktyabrın 26-da ölkənin Əl-Karak əyalətindəki Müqəddəs Georgi kilsəsinə hücum edən terrorçuların onlarla əlaqəli olduğu müəyyən edildikdən sonra Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələrinin Suriyanın cənubundakı qruplaşmaların obyektlərinə zərbələr endirdiyini bildirib.
Məlumata görə, əməliyyat Suriya hökuməti ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib. Lakin Dəməşq zərbələrin Suriya hakimiyyəti ilə koordinasiyalı olmadığını bildirib.