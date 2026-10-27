Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией

Главное управление пограничного и таможенного контроля Сирии приостановило движение пассажирского и грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе с Иорданией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

"Объявляем о временном закрытии погранперехода в связи с ситуацией в провинции Дераа, - указывается в тексте. - Пассажирское и коммерческое перемещение остановлено в обоих направлениях в целях обеспечения безопасности путешественников и сотрудников пограничной службы".

Ранее в иорданской армии заявили, что самолеты королевских ВВС 26 октября нанесли удары "по объектам группировок на юге Сирии" после того, как было установлено, что с ними связаны террористы, совершившие нападение на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак. Согласно информации, операция была проведена "при координации с правительством Сирии". Однако в Дамаске указали, что удары не были согласованы с сирийскими властями.