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    Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 03:49
    Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией

    Главное управление пограничного и таможенного контроля Сирии приостановило движение пассажирского и грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе с Иорданией.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

    "Объявляем о временном закрытии погранперехода в связи с ситуацией в провинции Дераа, - указывается в тексте. - Пассажирское и коммерческое перемещение остановлено в обоих направлениях в целях обеспечения безопасности путешественников и сотрудников пограничной службы".

    Ранее в иорданской армии заявили, что самолеты королевских ВВС 26 октября нанесли удары "по объектам группировок на юге Сирии" после того, как было установлено, что с ними связаны террористы, совершившие нападение на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак. Согласно информации, операция была проведена "при координации с правительством Сирии". Однако в Дамаске указали, что удары не были согласованы с сирийскими властями.

    Закрытие границ Сирия Иордания
    Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
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