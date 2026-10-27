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    Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 04:47
    Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk Qızıl yop mükafatçısı olub

    "Bavariya"nın futbolçusu Harri Keyn 30 ildən sonra Bundesliqanın ilk "Qızıl top" mükafatçısı olub.

    "Report" xəbər verir ki, ingilis oyunçu səsvermə zamanı "Real"ın hücumçusu Kilian Mbappe və "Barselona"nın cinah müdafiəçisi Lamin Yamalı qabaqlayaraq birinci yeri tutub.

    Keyndan əvvəl futbolun ən yüksək fərdi mükafatını qazanan sonuncu şəxs "Borussiya"da oynamış Almaniya millisinin müdafiəçisi Mattias Sammer olub. O, mükafatı 1996-cı ildə qazanıb.

    Keynin "Qızıl top" mükafatı Bundesliqa tarixində 10-cu mükafat idi. Mükafatı yalnız iki çempionatın oyunçuları qazanıb: 18 dəfə İtaliya A Seriyasının, 24 dəfə isə İspaniya La Liqasının futbolçuları.

    Harri Keyn Qızıl top mükafatı Almaniya Bundesliqası
    Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
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