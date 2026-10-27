Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги

Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал первым обладателем "Золотого мяча" из немецкой Бундеслиги за 30 лет.

Как сообщает Report, англичанин занял первое место в голосовании, опередив нападающего "Реала" Килиана Мбаппе и вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

До Кейна последним обладателем главной индивидуальной награды в футболе был защитник сборной Германии Маттиас Заммер, выступавший за дортмундскую "Боруссию". Он выиграл приз в 1996 году.

"Золотой мяч" Кейна стал для чемпионата Германии 10-м за всю историю. Чаще награда доставалась лишь представителям двух чемпионатов. 18 раз приз выигрывали футболисты итальянской Серии А, 24 "Золотых мяча" - у игроков испанской Ла Лиги.