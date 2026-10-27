Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 05:06
    Кейн стал первым за 30 лет обладателем Золотого мяча из Бундеслиги

    Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал первым обладателем "Золотого мяча" из немецкой Бундеслиги за 30 лет.

    Как сообщает Report, англичанин занял первое место в голосовании, опередив нападающего "Реала" Килиана Мбаппе и вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

    До Кейна последним обладателем главной индивидуальной награды в футболе был защитник сборной Германии Маттиас Заммер, выступавший за дортмундскую "Боруссию". Он выиграл приз в 1996 году.

    "Золотой мяч" Кейна стал для чемпионата Германии 10-м за всю историю. Чаще награда доставалась лишь представителям двух чемпионатов. 18 раз приз выигрывали футболисты итальянской Серии А, 24 "Золотых мяча" - у игроков испанской Ла Лиги.

    Гарри Кейн Золотой мяч 2026 Бундеслига
    Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    05:43
    Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
    Другие страны
    05:06
    Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
    Футбол
    04:38
    Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
    В регионе
    04:20
    SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
    Другие страны
    03:49
    Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
    Другие страны
    03:11
    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
    Энергетика
    02:50
    Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
    Футбол
    02:07
    Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
    Другие страны
    01:26
    Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
    Другие страны
    Лента новостей