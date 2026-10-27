Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
Футбол
- 27 октября, 2026
- 05:06
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал первым обладателем "Золотого мяча" из немецкой Бундеслиги за 30 лет.
Как сообщает Report, англичанин занял первое место в голосовании, опередив нападающего "Реала" Килиана Мбаппе и вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.
До Кейна последним обладателем главной индивидуальной награды в футболе был защитник сборной Германии Маттиас Заммер, выступавший за дортмундскую "Боруссию". Он выиграл приз в 1996 году.
"Золотой мяч" Кейна стал для чемпионата Германии 10-м за всю историю. Чаще награда доставалась лишь представителям двух чемпионатов. 18 раз приз выигрывали футболисты итальянской Серии А, 24 "Золотых мяча" - у игроков испанской Ла Лиги.
Последние новости
05:43
Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в БразилииДругие страны
05:06
Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из БундеслигиФутбол
04:38
Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия ТегеранаВ регионе
04:20
SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - ОбновленоДругие страны
03:49
Сирия объявила о закрытии КПП на границе с ИорданиейДругие страны
03:11
В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабженииЭнергетика
02:50
Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026Футбол
02:07
Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимумДругие страны
01:26
Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку УкраиныДругие страны