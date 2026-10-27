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    Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2026
    • 02:54
    Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq

    Bakının Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

    Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bu gün saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Təbriz küçəsi 19, 19A, 19B və M.Məmmədov küçəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    Qaz kəsilməsi Azəriqaz İB
    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
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