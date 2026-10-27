Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq
Energetika
- 27 oktyabr, 2026
- 02:54
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Bakının Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bu gün saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Təbriz küçəsi 19, 19A, 19B və M.Məmmədov küçəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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