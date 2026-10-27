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    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 03:11
    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении

    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении.

    Как передает Report, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

    Так, с 10:00 до завершения работ в домах 19, 19A, 19B по улице Тебриза и на улице М. Мамедова не будет газа.

    Перебои в газоснабжении Наримановский район
    Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq
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