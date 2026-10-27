В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении.

Как передает Report, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, с 10:00 до завершения работ в домах 19, 19A, 19B по улице Тебриза и на улице М. Мамедова не будет газа.