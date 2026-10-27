В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
Энергетика
- 27 октября, 2026
- 03:11
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В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении.
Как передает Report, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, с 10:00 до завершения работ в домах 19, 19A, 19B по улице Тебриза и на улице М. Мамедова не будет газа.
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