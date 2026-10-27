Harri Keyn 2026-cı ildə "Qızıl top"un yubiley mükafatını qazanıb
- 27 oktyabr, 2026
- 02:57
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İngiltərə yığmasının və Almaniyanın "Bavariya" klubunun hücumçusu Harri Keyn Fransanın "France Football" jurnalı tərəfindən 2025/26-cı illər mövsümü üçün dünyanın ən yaxşı futbolçusuna verilən "Qızıl top" mükafatını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yubiley - 70 illik mükafatlandırma mərasimi Londondakı "Palladium" teatrında keçirilib.
H.Keyn 2001-ci ildə Maykl Ouendən sonra "Qızıl top"u qazanan ilk ingilis və tarixdə bunu qazanan beşinci ingilis olub. "OptaJoe" nəşri yazır ki, əvvəlki qaliblər arasında Stenli Mettyus, Bobbi Çarlton, Kevin Kiqan və Ouen də olub.
H.Keyn 2025/2026-cı illər mövsümündə "Bavariya" ilə Super Kubok, Almaniya Kuboku və Bundesliqa titulunu qazanıb. O, həmçinin İngiltərə yığması ilə 2026-cı ilin dünya çempionatında bürünc medala sahib olub. Hücumçu 2025-ci ilin avqustundan 2026-cı ilin iyuluna qədər "Bavariya" və İngiltərə millisinin heyətində 65 matçda 73 qol vurub.
Keynlə yanaşı, ardıcıl üçüncü il "Ən yaxşı gənc oyunçu" mükafatını qazanan Lamin Yamal və Kilian Mbappe də "Qızıl top" mükafatına namizəd olublar.