Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026

Нападающий сборной Англии и немецкой "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему по версии французского журнала France Football футболисту мира в сезоне-2025/26.

Как передает Report, юбилейная, 70-я церемония вручения награды прошла в театре "Палладиум" в Лондоне.

Кейн стал первым англичанином после Майкла Оуэна в 2001 году, получившим "Золотой мяч", и пятым англичанином в истории, удостоенным этой награды. Ранее ее выигрывали Стэнли Мэттьюз, Бобби Чарльтон, Кевин Киган и Оуэн, пишет издание OptaJoe.

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

Помимо Кейна, на "Золотой мяч" претендовали Ламин Ямаль, получивший награду лучшему молодому игроку третий год подряд, и Килиан Мбаппе.