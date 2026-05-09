    • 09 мая, 2026
    • 00:29
    Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 году

    Бельгия планирует передать Украине все 53 оставшихся у нее самолета F-16 к 2029 году, однако пока ни один истребитель Киеву не передан.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Vif со ссылкой на министра обороны Бельгии Те Франкена.

    По данным издания, первые семь самолетов должны быть поставлены в 2026 году, при этом четыре из них будут использоваться как учебные тренажеры и не будут в летном состоянии.

    Отмечается, что, несмотря на прежние обещания правительства, Бельгия до сих пор не передала Украине ни одного F-16, хотя ранее заявлялось о поставке первых двух самолетов еще в 2024 году.

    Задержка связана с поставками заказанных Бельгией у США в 2018 году истребителей F-35, которые предназначены для замены устаревшего парка F-16.

    Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Истребитель-бомбардировщик F-35 (Lightning II) Бельгия Украина
    Belçika 2029-cu ilə qədər Ukraynaya 53 ədəd F-16 qırıcılarının çatdırılmasını söz verib

    01:42

    Во Франции под карантином оказались восемь человек из-за риска заражения хантавирусом

    Другие страны
    01:17

    Глава ВОЗ вылетит на Канарские острова из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере

    Другие страны
    00:54

    США анонсировали переговоры Израиля и Ливана в Вашингтоне по мирному соглашению

    Другие страны
    00:29

    Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 году

    Другие страны
    00:06

    В Казахстане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГ

    В регионе
    00:00

    В Азербайджане отмечают годовщину Победы над фашизмом

    Внутренняя политика
    23:59

    Токаев заявил о подготовке визита Путина в Казахстан в конце мая

    Другие страны
    23:40

    В Нидерландах введут домашний карантин для пассажиров круизного судна MV Hondius

    Другие страны
    23:26

    Зеленский распорядился не применять оружие по району Красной площади 9 мая - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
