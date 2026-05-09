Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 году
- 09 мая, 2026
- 00:29
Бельгия планирует передать Украине все 53 оставшихся у нее самолета F-16 к 2029 году, однако пока ни один истребитель Киеву не передан.
Как передает Report, об этом сообщил журнал Vif со ссылкой на министра обороны Бельгии Те Франкена.
По данным издания, первые семь самолетов должны быть поставлены в 2026 году, при этом четыре из них будут использоваться как учебные тренажеры и не будут в летном состоянии.
Отмечается, что, несмотря на прежние обещания правительства, Бельгия до сих пор не передала Украине ни одного F-16, хотя ранее заявлялось о поставке первых двух самолетов еще в 2024 году.
Задержка связана с поставками заказанных Бельгией у США в 2018 году истребителей F-35, которые предназначены для замены устаревшего парка F-16.
