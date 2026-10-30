Трамп заявил об улучшении отношений с Канадой после введения пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада стала более сговорчивой в торгово-экономических отношениях с Вашингтоном после введения американских пошлин.

Как передает Report, об этом он сообщил на митинге сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

"Канада усваивает урок. Они годами обманывали нас. В прошлом году мы потеряли из-за Канады $90 млрд", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, США готовы помогать соседней стране, однако не намерены предоставлять ей финансовую поддержку в таких масштабах.

"Мы не против им помочь, но не собираемся субсидировать Канаду на $90 млрд. Теперь, когда мы ввели пошлины, они в последнее время ведут себя с нами чрезвычайно любезно", - подчеркнул президент США.