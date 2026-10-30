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    Трамп заявил об улучшении отношений с Канадой после введения пошлин

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 00:21
    Трамп заявил об улучшении отношений с Канадой после введения пошлин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада стала более сговорчивой в торгово-экономических отношениях с Вашингтоном после введения американских пошлин.

    Как передает Report, об этом он сообщил на митинге сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

    "Канада усваивает урок. Они годами обманывали нас. В прошлом году мы потеряли из-за Канады $90 млрд", - заявил американский лидер.

    По словам Трампа, США готовы помогать соседней стране, однако не намерены предоставлять ей финансовую поддержку в таких масштабах.

    "Мы не против им помочь, но не собираемся субсидировать Канаду на $90 млрд. Теперь, когда мы ввели пошлины, они в последнее время ведут себя с нами чрезвычайно любезно", - подчеркнул президент США.

    Дональд Трамп Торговые пошлины Канада
    Tramp tariflərdən sonra Kanada ilə münasibətlərin yaxşılaşdığını açıqlayıb
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