Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США

Венесуэла добывает миллионы баррелей нефти для поставок в США в рамках сотрудничества с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина.

"Мы за один день выиграли войну в Венесуэле. Сейчас мы сотрудничаем с ними, чтобы добывать миллионы и миллионы баррелей нефти, которая поступает в нашу страну", - сказал американский лидер.