Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 01:02
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Венесуэла добывает миллионы баррелей нефти для поставок в США в рамках сотрудничества с Вашингтоном.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина.
"Мы за один день выиграли войну в Венесуэле. Сейчас мы сотрудничаем с ними, чтобы добывать миллионы и миллионы баррелей нефти, которая поступает в нашу страну", - сказал американский лидер.
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