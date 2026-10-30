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    Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 01:02
    Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США

    Венесуэла добывает миллионы баррелей нефти для поставок в США в рамках сотрудничества с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина.

    "Мы за один день выиграли войну в Венесуэле. Сейчас мы сотрудничаем с ними, чтобы добывать миллионы и миллионы баррелей нефти, которая поступает в нашу страну", - сказал американский лидер.

    Дональд Трамп Добыча нефти Венесуэла
    44 filmi
    44 filmi

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