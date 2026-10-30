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    Tramp ABŞ üçün milyonlarla barel Venesuela neftinin hasilatını elan edib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 01:28
    Tramp ABŞ üçün milyonlarla barel Venesuela neftinin hasilatını elan edib

    Venesuela Vaşinqtonla tərəfdaşlıq çərçivəsində ABŞ-yə çatdırılmaq üçün milyonlarla barel neft istehsal edir.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə Cənubi Karolinada Respublikaçılar Partiyasının tərəfdarları qarşısında çıxışında bildirib.

    "Biz Venesueladakı müharibəni bir gecədə qazandıq. İndi ölkəmizə gələn milyonlarla barel neft istehsal etmək üçün onlarla tərəfdaşlıq edirik", - ABŞ lideri bildirib.

    Donald Tramp Neft hasilatı Venesuela
    Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США
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