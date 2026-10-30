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    Ушел из жизни британский актер Патрик Стюарт

    Шоу-бизнес
    • 30 октября, 2026
    • 00:28
    Ушел из жизни британский актер Патрик Стюарт

    Британский актер Патрик Стюарт, известный по ролям в фильмах "Люди Икс" и сериале "Звездный путь: Следующее поколение", скончался в возрасте 86 лет.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение в официальном аккаунте актера в Instagram, Стюарт ушел из жизни 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в присутствии супруги Санни Озелл.

    В последние годы жизни актер, согласно сообщению, страдал болезнью Альцгеймера и деменцией.

    Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в британском городе Мирфилд. В 1957 году он поступил в Бристольскую театральную школу "Олд Вик", после окончания которой начал профессиональную сценическую карьеру. Впоследствии он много лет выступал в театре и вошел в состав Королевской шекспировской труппы.

    Мировую известность актеру принесла роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", выходившем с 1987 по 1994 год. Он также сыграл профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".

    Великобритания
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    44 filmi

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