Britaniyalı aktyor Patrik Stüart vəfat edib
- 30 oktyabr, 2026
- 00:43
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"X-Men" filmlərində və "ulduz trek: yeni nəsil" serialında rolları ilə tanınan britaniyalı aktyor Patrik Stüart 86 yaşında vəfat edib.
"Report"un aktyorun rəsmi İnstaqram hesabındakı paylaşıma istinadən verdiyi məlumata görə, Stüart 28 oktyabrda Los-Ancelesdəki evində vəfat edib.
Həyatının son illərində aktyorun Alsheymer xəstəliyindən və demensiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilir.
Patrik Stüart 13 iyul 1940-cı ildə İngiltərənin Mirfild şəhərində anadan olub. 1957-ci ildə Bristolun "Old Vik" Teatr Məktəbinə daxil olub və məzun olduqdan sonra peşəkar səhnə karyerasına başlayıb. Sonra uzun illər teatrda çıxış edib və Kral Şekspir truppasına qoşulub.
Aktyor 1987-ci ildən 1994-cü ilə qədər yayımlanan "Star Trek: The Next Generation" televiziya serialında Kapitan Jan-Lük Pikard rolu ilə dünya şöhrəti qazanıb. O, həmçinin "X-Men" film seriyasında professor Çarlz Ksavye rolunu oynayıb.