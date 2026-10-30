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    Britaniyalı aktyor Patrik Stüart vəfat edib

    Şou-biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 00:43
    Britaniyalı aktyor Patrik Stüart vəfat edib

    "X-Men" filmlərində və "ulduz trek: yeni nəsil" serialında rolları ilə tanınan britaniyalı aktyor Patrik Stüart 86 yaşında vəfat edib.

    "Report"un aktyorun rəsmi İnstaqram hesabındakı paylaşıma istinadən verdiyi məlumata görə, Stüart 28 oktyabrda Los-Ancelesdəki evində vəfat edib.

    Həyatının son illərində aktyorun Alsheymer xəstəliyindən və demensiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilir.

    Patrik Stüart 13 iyul 1940-cı ildə İngiltərənin Mirfild şəhərində anadan olub. 1957-ci ildə Bristolun "Old Vik" Teatr Məktəbinə daxil olub və məzun olduqdan sonra peşəkar səhnə karyerasına başlayıb. Sonra uzun illər teatrda çıxış edib və Kral Şekspir truppasına qoşulub.

    Aktyor 1987-ci ildən 1994-cü ilə qədər yayımlanan "Star Trek: The Next Generation" televiziya serialında Kapitan Jan-Lük Pikard rolu ilə dünya şöhrəti qazanıb. O, həmçinin "X-Men" film seriyasında professor Çarlz Ksavye rolunu oynayıb.

    Vəfat Böyük Britaniya
    Ушел из жизни британский актер Патрик Стюарт
    MiniBoss
    MiniBoss

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