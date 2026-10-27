Almaniya xüsusi təyinatlı qüvvələrini Rusiya ilə uzunmüddətli münaqişəyə hazırlayır
- 27 oktyabr, 2026
- 06:34
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Almaniya Silahlı Qüvvələrinin elit xüsusi təyinatlı qüvvələr bölməsi olan KSK Rusiya ilə mümkün hərbi münaqişəni gözləyərək təlim proqramını dəyişdirir.
"Report"un məlumatına görə, bölmənin komandiri, briqada generalı Andreas Küne bu barədə yerli "Bild" qəzetinə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələrin təliminin əsas hədəfinə çevrilib. Əvvəllər əməliyyatlar təxminən üç gün planlaşdırılırdı, lakin indi qoşunlar bazaya müntəzəm qayıtmadan sahədə xeyli uzun müddətli yerləşdirilmələrə hazırlanır.
Təlim proqramına tanklar, artilleriya, dronlar və elektron müharibə sistemləri ilə təchiz olunmuş düşmənə qarşı əməliyyatların tətbiqi daxildir. Almaniya qüvvələrinin NATO-nun şərq cinahında mümkün yerləşdirilməsi nəzərə alınmaqla, həddindən artıq soyuq havada əməliyyatlara da xüsusi diqqət yetirilir.
Bundan əlavə, KSK Almaniyanın əsas qüvvələri tərəfindən böyük əməliyyatlara başlamazdan əvvəl əsgərlərinin tapşırıqları yerinə yetirmək üçün yerləşdirilməsini sürətləndirmək niyyətindədir. "Bild"in məlumatına görə, xüsusi təyinatlı qüvvələr dörd saat ərzində Ştutqartı tərk etməyə hazır olmalıdır. Bu, onlara Litvada yerləşən Almaniyanın 45-ci zirehli briqadasının genişmiqyaslı əməliyyatlarından əvvəl ilkin tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verəcək.
Təlimdəki dəyişiklik Almaniya hakimiyyət orqanlarının Rusiyadan gələn təhdidlərlə bağlı artan xəbərdarlıqları fonunda baş verir. Almaniya Silahlı Qüvvələri oktyabrın 21-də Rusiya təxribatının təhdidini qiymətləndirməsini "əhəmiyyətli" səviyyəyə, yəni ikinci ən yüksək təhlükə səviyyəsinə qaldırıb.