Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией

Элитное подразделение специального назначения вооруженных сил Германии KSK меняет программу подготовки с учетом возможного военного конфликта с Россией.

Как передает Report, об этом командир подразделения бригадный генерал Андреас Кюне заявил местной газете Bild.

По его словам, Россия стала основным предполагаемым противником, на которого ориентируется подготовка спецназа. Если раньше операции планировались примерно на три дня, то теперь военнослужащих готовят к значительно более длительному пребыванию в полевых условиях без регулярного возвращения на базу.

Программа обучения предусматривает отработку действий против противника, располагающего танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Особое внимание также уделяется действиям в условиях сильного холода с учетом возможного развертывания немецких сил на восточном фланге НАТО.

Кроме того, KSK намерено ускорить переброску своих бойцов для выполнения задач перед началом крупных операций основных сил Германии. Согласно публикации Bild, спецназовцы должны быть готовы вылететь из Штутгарта в течение четырех часов. Это позволит им выполнить предварительные задачи до начала масштабных действий 45-й бронетанковой бригады Германии, дислоцированной в Литве.

Изменение подготовки происходит на фоне усиления предупреждений немецких властей об угрозах со стороны России. 21 октября вооруженные силы Германии повысили оценку угрозы российских диверсий до уровня "значительная" - второго по степени опасности.