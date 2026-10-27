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    Türkiyədə əxlaqsızlığın təbliği əleyhinə keçirilən əməliyyat zamanı onlarla insan saxlanılıb

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 05:27
    Türkiyədə əxlaqsızlığın təbliği əleyhinə keçirilən əməliyyat zamanı onlarla insan saxlanılıb

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada və 7 vilayətdə keçirilən əməliyyat zamanı əxlaqsızlıq və fahişəliyə təhrik edən məzmun paylaşdıqlarına görə onlarla insan saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Ankara Baş Prokurorluğu, Ankara Vilayət Polis İdarəsinin İctimai Asayiş Şöbəsi tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində 7 vilayətdə keçirilən əməliyyatlar zamanı internetdə və sosial şəbəkələrdə əxlaqsızlığa və fahişəliyə təhrik edən paylaşım etdiklərinə görə müəyyən edilmiş 54 şübhəlidən 45-i saxlanılıb.

    Məhkəmə əxlaqsızlıq cinayəti ilə bağlı 14 şübhəli haqqında həbs qərarı və 10 şübhəli haqqında məhkəmə nəzarəti qərarı çıxarıb.

    Digər şəxslərlə bağlı istintaq davam edir.

    Xüsusi əməliyyat Saxlanılanlar Türkiyə Cümhuriyyəti
    44 filmi
    44 filmi

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