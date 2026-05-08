    В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работы

    Инфраструктура
    • 08 мая, 2026
    • 21:04
    В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работы

    В выходные дни на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    Согласно информации, будет обновлено асфальтобетонное покрытие на улице Аббас Мирза Шарифзаде (на участке от улицы Назима Хикмета до улицы Исфандияра Зулалова), а также на улице Самеда Вургуна (на участке от улицы Аббасгулу ага Бакиханова до улицы Физули).

    Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая, а также с 22:00 10 мая до 23:00 11 мая.

    Отмечается, что в связи с проводимыми работами движение транспортных средств на указанных участках будет ограничиваться поэтапно.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонтные работы Баку
    Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaq

