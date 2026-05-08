    Hakan Fidan və Abbas Əraqçi regiondakı prosesləri müzakirə ediblər

    Türkiyə və İranın xarici işlər nazirləri Hakan Fidan ilə Abbas Əraqçi telefon danışığı aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Danışıqlar zamanı tərəflər Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər və cari vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirərək İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrindəki hərbi bazalarına hücum edib.

    2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11–12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Uzun çəkən müzakirələrdən sonra tərəflər görüşü razılaşma əldə etmədən başa vurublar. ABŞ Prezidenti Donald Tramp aprelin 22-də atəşkəs rejiminin müddətsiz xarakter daşıdığını elan edib.

    Lakin saziş bağlamaq üçün Tehrana təzyiq vasitəsi kimi ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını elan edib. İran, Hörmüzün Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün artıq bağlandığını bildirib. Regiondakı vəziyyət isə dünya enerji böhranına səbəb olub.

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили события в регионе

