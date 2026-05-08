    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили события в регионе

    Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Турции - Аббас Арагчи и Хакан Фидан - провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    В ходе переговоров стороны обсудили события на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по текущей ситуации.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.

    Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Hakan Fidan və Abbas Əraqçi regiondakı prosesləri müzakirə ediblər

