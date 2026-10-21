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    Зеленский раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию в Осло

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 00:19
    Зеленский раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию в Осло

    На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в столице Норвегии Осло были обсуждены предоставление гарантий безопасности Киеву, энергетическое перемирие и возможная встреча лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Как передает Report, об этом украинский президент написал в своем Telegram-канале.

    По его словам, в документе, который спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передаст российской стороне, прописаны различные виды гарантий безопасности.

    "Украина готова не наносить удары по чувствительным объектам российского энергетического сектора, если Россия прекратит атаки на украинские. Киев поддержал предложение Вашингтона об энергетическом перемирии, однако Москва продолжила наносить удары. Мы предлагаем различные варианты урегулирования и продолжаем искать решение", - отметил он.

    Он также сообщил о проработке идеи возможной трехсторонней встречи лидеров для решения вопросов, которые могут быть урегулированы только на высшем уровне. По словам Зеленского, Уиткофф во время визита в РФ 21 октября обсудит это предложение с Путиным.

    Напомним, что 20 октября в Осло прошла встреча между представителями Европы, Украины и США. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на переговорах был достигнут "реальный прогресс" в урегулировании российско-украинского конфликта.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
    44 filmi
    44 filmi

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