Пезешкиан: США должны снять санкции против Ирана до начала переговоров

До начала переговоров США должны устранить давление, угрозы и санкции против Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с командующим Сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром.

"Народ Ирана не доверяет США и считает, что если мы будем вести переговоры, они снова нападут на нас", - сказал он.

По словам Пезешкиана, Вашингтон ведет информационную войну для дестабилизации ситуации в Иране.

"Иран не нападает ни на одно государство, но и не будет капитулировать перед военной агрессией. Война принесет разрушения и ущерб всему региону", - добавил он.