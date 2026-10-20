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    Пезешкиан: США должны снять санкции против Ирана до начала переговоров

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 22:16
    Пезешкиан: США должны снять санкции против Ирана до начала переговоров

    До начала переговоров США должны устранить давление, угрозы и санкции против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с командующим Сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром.

    "Народ Ирана не доверяет США и считает, что если мы будем вести переговоры, они снова нападут на нас", - сказал он.

    По словам Пезешкиана, Вашингтон ведет информационную войну для дестабилизации ситуации в Иране.

    "Иран не нападает ни на одно государство, но и не будет капитулировать перед военной агрессией. Война принесет разрушения и ущерб всему региону", - добавил он.

    Масуд Пезешкиан Асим Мунир Переговоры между США и Ираном
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