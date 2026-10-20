Пезешкиан: США должны снять санкции против Ирана до начала переговоров
В регионе
- 20 октября, 2026
- 22:16
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
До начала переговоров США должны устранить давление, угрозы и санкции против Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с командующим Сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром.
"Народ Ирана не доверяет США и считает, что если мы будем вести переговоры, они снова нападут на нас", - сказал он.
По словам Пезешкиана, Вашингтон ведет информационную войну для дестабилизации ситуации в Иране.
"Иран не нападает ни на одно государство, но и не будет капитулировать перед военной агрессией. Война принесет разрушения и ущерб всему региону", - добавил он.
Последние новости
22:16
Фото
Пезешкиан: США должны снять санкции против Ирана до начала переговоровВ регионе
22:03
Стубб заявил о "реальном прогрессе" на переговорах по Украине в Осло - ОбновленоДругие страны
21:57
Фото
Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия" забила второй гол в ворота "Сабаха" - Обновлено-2Футбол
21:52
КСИР: В Ормузе на мине подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти - ОбновленоВ регионе
21:48
Фото
В тяжелом ДТП в Джульфе погиб 4-летний мальчик, пострадали восемь человекПроисшествия
21:43
Фото
Сахиба Гафарова отметила важность межпарламентского сотрудничества в эпоху ИИМилли Меджлис
21:28
На трассе Хокмяли – Гобу – Гюздяк завтра перекроют движениеИнфраструктура
21:15
Канада и Турция планируют подписать декларацию о сотрудничестве в разных сферахДругие страны
21:00
Фото
Видео
В Зангилане День города отметили праздничным фейерверкомВнутренняя политика