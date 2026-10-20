В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана
В регионе
- 20 октября, 2026
- 23:03
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Иран не откажется от обогащенного урана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи.
"Ни единая частичка обогащенных ядерных материалов не покинет Иран", - отметил он.
По словам главы Совбеза, Тегеран не будет вести переговоры, пока Вашингтон не предпримет шаги по восстановлению доверия.
"Процесс должен начаться с полного выполнения всех условий Ирана", - добавил Резаи.
Заявления секретаря иранского Совбеза прозвучали после встречи с начальником Генштаба Пакистана Асимом Муниром.
İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil
Iran will not give up enriched uranium — Mohsen Rezaei
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