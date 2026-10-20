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    В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 23:03
    В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана

    Иран не откажется от обогащенного урана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи.

    "Ни единая частичка обогащенных ядерных материалов не покинет Иран", - отметил он.

    По словам главы Совбеза, Тегеран не будет вести переговоры, пока Вашингтон не предпримет шаги по восстановлению доверия.

    "Процесс должен начаться с полного выполнения всех условий Ирана", - добавил Резаи.

    Заявления секретаря иранского Совбеза прозвучали после встречи с начальником Генштаба Пакистана Асимом Муниром.

    Мохсен Резаи Ядерная программа Ирана Переговоры между США и Ираном
    İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil
    Iran will not give up enriched uranium — Mohsen Rezaei
    MiniBoss
    MiniBoss

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