В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана

Иран не откажется от обогащенного урана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи.

"Ни единая частичка обогащенных ядерных материалов не покинет Иран", - отметил он.

По словам главы Совбеза, Тегеран не будет вести переговоры, пока Вашингтон не предпримет шаги по восстановлению доверия.

"Процесс должен начаться с полного выполнения всех условий Ирана", - добавил Резаи.

Заявления секретаря иранского Совбеза прозвучали после встречи с начальником Генштаба Пакистана Асимом Муниром.