İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil
Region
- 20 oktyabr, 2026
- 22:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"İrandan bircə qram da olsun zənginləşdirilmiş uran çıxarılmayacaq", - o bildirib.
Rezainin sözlərinə görə, ABŞ etimad yaratmaq üçün addımlar atana qədər heç bir danışıqlar aparılmayacaq: "Bu proses İranın bütün şərtlərinin tam şəkildə yerinə yetirilməsi ilə başlamalıdır".
Qeyd edək ki, Rezai bu barədə Pakistan Quru Qoşunları komandanı Asim Munirlə görüşdən sonra məlumat paylaşıb.
В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана
Iran will not give up enriched uranium — Mohsen Rezaei
Son xəbərlər
23:42
Tramp Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üçün Zelenski və Putinin görüşünün mütləq olmadığını hesab edirDigər ölkələr
23:28
Valdas Dambrauskas: "Futbolçularımla fəxr edirəm"Futbol
23:28
Türkiyədə avtobus qəzasında 24 nəfər xəsarət alıbRegion
23:08
Niko Kovaç: "Rəqib komandalar "Sabah"la oyunda çətinliklərlə üzləşəcəklər"Futbol
22:56
İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyilRegion
22:46
"ABC News": ABŞ və Rusiya bir neçə amerikalının azad edilməsi üzrə razılaşmaya yaxındırDigər ölkələr
22:34
Foto
UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" evdə Dortmund "Borussiya"sı ilə bacarmayıb - Yenilənib-6Futbol
22:31
Sabah Yasamal, Nizami və Binəqədi rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaqEnergetika
22:10
Stubb Oslodakı Ukrayna danışıqlarında real irəliləyiş əldə olunduğunu bildirib - YenilənibDigər ölkələr