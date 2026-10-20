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    İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 22:56
    İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil

    İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "İrandan bircə qram da olsun zənginləşdirilmiş uran çıxarılmayacaq", - o bildirib.

    Rezainin sözlərinə görə, ABŞ etimad yaratmaq üçün addımlar atana qədər heç bir danışıqlar aparılmayacaq: "Bu proses İranın bütün şərtlərinin tam şəkildə yerinə yetirilməsi ilə başlamalıdır".

    Qeyd edək ki, Rezai bu barədə Pakistan Quru Qoşunları komandanı Asim Munirlə görüşdən sonra məlumat paylaşıb.

    Möhsün Rezai Uranın zənginləşdirilməsi İranın nüvə proqramı
    В Иране заявили, что не откажутся от обогащенного урана
    Iran will not give up enriched uranium — Mohsen Rezaei
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