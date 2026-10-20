В трех районах Баку завтра будут локальные перебои со светом

В Ясамальском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку 21 октября будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Хагана Дадашова, Хыдыра Мустафаева и Мирали Сеидова.

В Низаминском районе с 09:00 до 14:00 кратковременные отключения будут на улице Бахруза Нуриева, проспектах Бабека и Гара Гараева.

В Бинагадинском районе в 9-м микрорайоне с 09:00 до 14:00 локальные ограничения будут на улице Мир Джалала.