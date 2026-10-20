В трех районах Баку завтра будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 20 октября, 2026
- 22:52
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В Ясамальском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку 21 октября будут локальные перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.
В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Хагана Дадашова, Хыдыра Мустафаева и Мирали Сеидова.
В Низаминском районе с 09:00 до 14:00 кратковременные отключения будут на улице Бахруза Нуриева, проспектах Бабека и Гара Гараева.
В Бинагадинском районе в 9-м микрорайоне с 09:00 до 14:00 локальные ограничения будут на улице Мир Джалала.
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