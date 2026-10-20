Трамп считает, что встреча Зеленского и Путина для украинского урегулирования необязательна

Американский лидер Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта не требует встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Им не требуется находиться в одном помещении. Полагаю, они могут это обеспечить иным образом. Мне все равно, как это будет сделано", - отметил Трамп.

По его словам, Европа устала поддерживать Киев, а без соглашения ситуация ухудшится.

"Украина должна хотеть заключить сделку, потому что США потратили целое состояние, Европа потратила целое состояние, и сейчас Европа от этого устала.<...> Если они не заключат сделку, в конечном итоге все станет - на мой взгляд, все действительно станет только хуже", - утверждал американский лидер.

По итогам прошедших ранее в Осло переговоров с участием европейской, американской и украинской сторон премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в РФ "подготовит почву для встречи на уровне лидеров".