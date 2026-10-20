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    В ДТП с автобусом в Турции пострадали более 20 человек

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 23:44
    В ДТП с автобусом в Турции пострадали более 20 человек

    В столице Турции Анкаре маршрутный автобус наехал на опору надземного пешеходного перехода.

    Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, в аварии пострадали 24 человека.

    Согласно предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

    На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Анкара (Турция)
    Türkiyədə avtobus qəzasında 24 nəfər xəsarət alıb
    24 injured as bus crashes into pedestrian overpass in Ankara
    MiniBoss
    MiniBoss

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