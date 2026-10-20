В ДТП с автобусом в Турции пострадали более 20 человек

В столице Турции Анкаре маршрутный автобус наехал на опору надземного пешеходного перехода.

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, в аварии пострадали 24 человека.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По факту начато расследование.