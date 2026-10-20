В ДТП с автобусом в Турции пострадали более 20 человек
В регионе
- 20 октября, 2026
- 23:44
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В столице Турции Анкаре маршрутный автобус наехал на опору надземного пешеходного перехода.
Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, в аварии пострадали 24 человека.
Согласно предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.
На место инцидента были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По факту начато расследование.
Türkiyədə avtobus qəzasında 24 nəfər xəsarət alıb
24 injured as bus crashes into pedestrian overpass in Ankara
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