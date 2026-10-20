Türkiyədə avtobus qəzasında 24 nəfər xəsarət alıb
Region
- 20 oktyabr, 2026
- 23:28
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Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Etimesqut rayonunda marşrut avtobusu yerüstü piyada keçidinə çırpılıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 24 nəfər xəsarət alıb.
Məlumata görə, qəza sərnişin avtobusunun idarəetmədən çıxması nəticəsində baş verib.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
В ДТП с автобусом в Турции пострадали более 20 человек
24 injured as bus crashes into pedestrian overpass in Ankara
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