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    ABC News: США и РФ близки к сделке по освобождению нескольких американцев

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 22:36
    ABC News: США и РФ близки к сделке по освобождению нескольких американцев

    Администрация президента США Дональда Трампа близка к заключению сделки с российской стороной об освобождении нескольких американцев из-под стражи в России.

    Как передает Report, об этом сообщил ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник, знакомый с ситуацией.

    По данным собеседников телеканала, переговоры ведут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Во время контактов обсуждалось освобождение Стивена Хаббарда, 72-летнего учителя на пенсии, и нескольких других граждан США.

    ABC News отмечает, что Стивен Хаббард - единственный американец, который признан Госдепартаментом незаконно задержанным в России.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию о визите американских делегатов в Россию 21 октября подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин Переговоры Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ)
    "ABC News": ABŞ və Rusiya bir neçə amerikalının azad edilməsi üzrə razılaşmaya yaxındır
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