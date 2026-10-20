ABC News: США и РФ близки к сделке по освобождению нескольких американцев

Администрация президента США Дональда Трампа близка к заключению сделки с российской стороной об освобождении нескольких американцев из-под стражи в России.

Как передает Report, об этом сообщил ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседников телеканала, переговоры ведут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Во время контактов обсуждалось освобождение Стивена Хаббарда, 72-летнего учителя на пенсии, и нескольких других граждан США.

ABC News отмечает, что Стивен Хаббард - единственный американец, который признан Госдепартаментом незаконно задержанным в России.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию о визите американских делегатов в Россию 21 октября подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на источник.