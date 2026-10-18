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    Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıb

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 11:34
    Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıb

    "Mançester Siti" klubunun futbolçusu Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, hücumçu buna VII turda "İpsviç"ə qalib gəldikləri (3:2) matçda dubl etməklə nail olub.

    Norveçli forvard Premyer Liqada penaltilər istisna olmaqla 100 qol həddinə ən tez çatan oyunçu ünvanına sahib çıxıb.

    O, çempionatdakı 139-cu matçında bunu bacarıb. Bu isə turnir tarixindəki ən sürətli göstəricidir.

    Xatırladaq ki, "Mançester Siti" hazırda 21 xalla Premyer Liqanın lideridir.

    Erlinq Holann Mançester Siti FK İngiltərə Premyer Liqası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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