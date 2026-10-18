Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıb
Futbol
- 18 oktyabr, 2026
- 11:34
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"Mançester Siti" klubunun futbolçusu Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, hücumçu buna VII turda "İpsviç"ə qalib gəldikləri (3:2) matçda dubl etməklə nail olub.
Norveçli forvard Premyer Liqada penaltilər istisna olmaqla 100 qol həddinə ən tez çatan oyunçu ünvanına sahib çıxıb.
O, çempionatdakı 139-cu matçında bunu bacarıb. Bu isə turnir tarixindəki ən sürətli göstəricidir.
Xatırladaq ki, "Mançester Siti" hazırda 21 xalla Premyer Liqanın lideridir.
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