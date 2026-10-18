TDT Baş katibi: Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycan xalqının dözümlülüyünü təcəssüm etdirir
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 11:26
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Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə bağlı Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, baş katib bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Hökumətini və qardaş Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının dözümlülüyünü, qətiyyətini, suverenliyinə və müstəqilliyinə sarsılmaz bağlılığını təcəssüm etdirir. Qardaş Azərbaycana davamlı sülh, birlik, tərəqqi və uzunmüddətli rifah arzulayıram", - o bildirib.
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