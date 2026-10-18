ОТГ: День восстановления независимости олицетворяет стойкость азербайджанского народа
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 11:52
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Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.
"Искренне поздравляю Правительство и братский народ Азербайджана по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики.
Этот исторический день олицетворяет стойкость, решимость азербайджанского народа, его непоколебимую приверженность суверенитету и независимости. Желаю братскому Азербайджану прочного мира, единства, прогресса и долгосрочного процветания", - говорится в публикации.
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OTS Secretary General congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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