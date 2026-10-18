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    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    ОТГ: День восстановления независимости олицетворяет стойкость азербайджанского народа

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 11:52
    ОТГ: День восстановления независимости олицетворяет стойкость азербайджанского народа

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.

    "Искренне поздравляю Правительство и братский народ Азербайджана по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики.

    Этот исторический день олицетворяет стойкость, решимость азербайджанского народа, его непоколебимую приверженность суверенитету и независимости. Желаю братскому Азербайджану прочного мира, единства, прогресса и долгосрочного процветания", - говорится в публикации.

    Кубанычбек Омуралиев Организация тюркских государств (ОТГ) День восстановления независимости
    TDT Baş katibi: Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycan xalqının dözümlülüyünü təcəssüm etdirir
    OTS Secretary General congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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