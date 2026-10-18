Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2026
- 11:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə bağlı Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü mübarək olsun!" - paylaşımda bildirilib.
В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Turkish MFA congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
Son xəbərlər
11:35
Hindistanda yük maşını zəvvar qrupunu vurub, azı 13 nəfər həlak olubDigər ölkələr
11:34
Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında yeni uğura imza atıbFutbol
11:26
TDT Baş katibi: Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycan xalqının dözümlülüyünü təcəssüm etdirirXarici siyasət
11:15
Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
11:10
Pezeşkian: İran heç bir ölkəyə hücum etmək niyyətində deyilRegion
10:49
Dron hücumundan sonra Sankt-Peterburqdakı "Ozon" anbarında yanğın baş veribDigər ölkələr
10:46
"Barselona" "Real"ın rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:37
Qırğızıstanda TÜRKPA-nın 15-ci plenar iclası keçiriləcəkXarici siyasət
10:30
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıbSosial müdafiə