В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

В Министерстве иностранных дел Турции поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Поздравляем братский Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.