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    В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 11:24
    В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    В Министерстве иностранных дел Турции поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    "Поздравляем братский Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.

    МИД Турции День восстановления независимости
    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
    Turkish MFA congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
    MiniBoss
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