В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2026
- 11:24
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В Министерстве иностранных дел Турции поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Поздравляем братский Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.
Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
Turkish MFA congratulates Azerbaijan on Restoration of Independence Day
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