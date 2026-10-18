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    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Borussiya" oyununu ispaniyalı hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 12:34
    UEFA Çempionlar Liqası: Sabah - Borussiya oyununu ispaniyalı hakimlər idarə edəcək

    "Sabah" və Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) komandası arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının oyunu üçün təyinatlar açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Liqa mərhələsinin III turunun matçı İspaniyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    FIFA referisi Xavyer Alberola Roxasa həmyerliləri Alfredo Rodriges Moreno və Karlos Alvares Fernandes köməklik göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Victor Qarsiya Verdura yerinə yetirəcək.

    VAR-da Sesar Soto Qrado, AVAR-da Valentin Qomes əyləşəcək.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 20-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək "Sabah" - "Borussiya" oyunu saat 20:45-də start götürəcək.

    Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası
    Лига чемпионов УЕФА: Матч "Сабах" - "Боруссия" будет судить испанская бригада арбитров
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